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Kars'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kars’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda H.A. isimli kadın ve T.A isimli şahısların ikamet ve üst aramalarında 2 parça halinde toplam 7 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ve 3 adet kullanmak için cam aparat ele geçirildi. Olayla ilgili birisi kadın şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü'nden işlemleri tamamlanan şüpheliler, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından da adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece TCK 188 (uyuşturucu madde ticareti) yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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