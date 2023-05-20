Kars'ta uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı

Kars'ta yaz aylarının gelmesi ile ihtiyaç duyulan ve piyasada sahtelerine sıkça rastlanan güneş gözlüklerine karşı vatandaşları uyarıldı.

Kars'ta yaklaşık 28 yıldır gözlükçülük yapan Optisyen Evren Kınık, güneşten kaynaklanan ultraviyole (UV) ışınlarının, gözün mercek ve retinasına zarar verdiğini belitti.

Kınık, bireylerin daha çok, "ucuz" olduğu için bilinçsizce tercih ettiği sahte güneş gözlüklerinin, göz sağlığı açısından birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Kars Ege Optik Sahibi Optisyen Evren Kınık, “Güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş gözlüğü mutlaka kullanılmalı. Ancak piyasada bulunan kalitesiz güneş gözlükleri sağlığına kalıcı zararlar verebilir. Gözler ultraviyole ışınlardan gerçek güneş gözlükleri ile korunmalı. Sahte güneş gözlükleri renginden dolayı göz bebeğinin fazla büyümesine neden olur. Kalitesiz cam ultraviyole ışınları engelleyemediği için gözün tam odak noktasına daha fazla zararlı ışın girer. Bu gözde körüğe kadar gidebilecek kalıcı hasarlar bırakır. Çoğu Uzakdoğu menşeili işporta güneş gözlüklerinin hangi şartlarda üretildiği bilinmemektedir. Güneşli havalarda güneş gözlüğü takıyorsak göz bebeğimiz daha fazla açılır. Yani gözümüz daha fazla ışık alır. Eğer gözlük camları kalitesizse gözlerimize daha fazla UV ışını girer. Körlüğe kadar gidebilecek zararı gözümüze istemeden veririz. Bu durumda hiç gözlük takmamak aslında daha iyidir” dedi.

Gözlükleri Sağlık Bakanlığı onaylı yerlerden alınması gerektiğini ifade eden Kınık, “Güneşin göz için en zararlı ışığı ultraviyole ışıklarıdır. İnsanların bu ışınları süzebilen ve absorbe edebilen gözlükler alması gerekir. Sağlık Bakanlığı optikçilerin her türlü denetimini yapıyor. Bu ürünlerin optikçilerden alınması ve kişilerin kullanma amaçlarını optisyenlerine açıklayıp ona göre gözlük tercih etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Evren Kınık, “Kalitesiz cam ultraviyole ışınları engelleyemediği için gözün tam odak noktasına daha fazla zararlı ışın giriyor. Bu gözde körlüğe kadar gidebilecek kalıcı hasarlar oluşmasına neden oluyor. Güneş gözlüğü satın alırken, uzun dönemde gözlerin sağlığını maksimum koruyacak güneş gözlüklerinin seçilmesi gerekir. Güneş gözlüğü seçimi dikkat gerektiren, bizlerin daha çok ilgilendiği estetik uygunluk dışında, göz sağlığını büyük ölçüde etkileyen ciddi bir iştir. Bu yüzden seçim yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Vatandaşlarımız kesinlikle ucuz ve dışarıda satılan güneş gözlüklerini almamalıdır” şeklinde konuştu.