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Kars'ta vatandaşlar siber suçlara karşı uyarılıyor

Kars’ta polis billboardlara bilgilendirici afişler asarak vatandaşları siber suçlara karşı uyardı.

Kars'ta polis billboardlara bilgilendirici afişler asarak vatandaşları siber suçlara karşı uyardı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde bulunan billboardlara üzerinde ‘Siber zorbalık suçtur, izin vermeyin', Sahte web sitelerine ve E-postalara karşı dikkatli olun.' Gibi afişler asarak vatandaşlara uyarıda bulunundu.


Polis vatandaşları bilinçlendirerek siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu noktalara güvenli internet, çevrim içi dolandırıcılık, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, güvenli şifre ve kişisel verilerin güvenliği konulu afişler asarak hem vatandaşları dikkatini çekti. Hem de vatandaşlarla konuşarak siber suçlar mücadele edilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

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