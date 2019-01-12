Kars'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentteki kurum ve daire müdürleri yaban hayvanları için Kars kırsalında yemleme çalışması yaptı.

Kış şartlarının çok ağır geçtiği Kars'ta kurum ve daire amirleriyle birlikte doğaya yem bıraktıklarını ifade eden DKMP Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, "Kars'ta kış şartları oldukça ağırlaştı. Eksi 30 dereceyi bulan soğuklar başladı. Tabi yaban hayatı da bu olağanüstü kış koşullarında yem bulmakta, besin bulmakta zorluk çekmekte, biz de Kars'ımızın kıymetli il müdürleri ile birlikte tabiata yem bırakarak, yaban hayvanlarını bu olumsuz şartlarda tabiatta tutmalarını sağlıyoruz" dedi.

Daha sonra daire ve kurum müdürleriyle birlikte doğaya kanatlı yaban hayvanları için buğday, etçil hayvanlar için et bırakıldı.

DKMP Kars Şube Müdürlüğünce bu tür etkinlikler sık sık yapılarak yaban hayvanlarının kolay yem bulmaları sağlanıyor.