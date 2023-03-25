Kars'ta yağmur bekleniyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu olacağı bölgede Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı ve Iğdır'da aralıkla yağmur bekleniyor. Bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ağrı'da 2, Iğdır'da 8 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Kars'ta 11, Ağrı'da 12 ve Iğdır'da 19 derece olacak.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.