Kars'ta Yahni Dağı eteklerinde kartpostallık görüntüler

Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin şehit düştüğü Yahni Dağı, bulutlar ve rengarenk çiçeklerle birleşince ortaya kartpostal görüntüler çıktı.

Anadolu erenlerinden Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerinin Hicri 429 tarihinde şehit düştüğü 2 bin 254 rakımlı Büyük Yahni Dağı görenleri mest ediyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars dört mevsim ayrı ayrı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde açan rengarenk çiçekler, göz yüzünde yoğunlaşan bulutlarla birleşince adeta görsel şölen sundu. Yani Dağı, bulutlar ve çiçeklerin eşsiz güzelliği kameralara yansıdı.