İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta yakalanan 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Kars’ta yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Erzurum’a gönderildi.

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda yakalanan 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı.


İşlemleri tamamlanan 28 düzensiz göçmen otobüse bindirilerek Erzurum'a gönderildi. Erzurum'a gönderilen düzensiz göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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