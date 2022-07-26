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Kars'ta yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

Kars’ta duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Kerkenez tedavi altına alındı.

Kars'ta duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Kerkenez tedavi altına alındı.


Kars'ın Akyaka ilçesinde yaralı olarak vatandaşlar tarafından Kerkenez bulundu. Yaralı Kerkenezi bulunduğu yerden alan vatandaş durumu Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.


İhbarın ardından Akyaka'ya gelen DKMP ekipleri yaralı Kerkenezi teslim alarak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.


Burada yetkililer tarafından tedavi altına alınan Kerkenez'in yapılan ön muayenesinde kanadında çarpmaya bağlı zedelenme olduğu tespit edildi. Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan Kerkenez tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.

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