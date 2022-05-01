Kars'ta yaralı köpek tedavi altına alındı

Kars'ta yaralı halde bırakılan köpek Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla tedavi altına alındı.

Kars Merkez Çamçavuş köyü baraj gölü kenarında kaderine terk edilen yaralı köpek, Vali Öksüz,'ü harekete geçirdi. Hemen ilgili birimlari arayan Öksüz, köpeğin bulunduğu yerden alınması istedi.

Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye intikal ederek yaralı köpeği bulunduğu yerden alarak Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Yaralı köpek burada tedavi altına alındı.