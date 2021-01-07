Kars'ta yaralı kurt Dikme köyü yoluna indi

Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta yaralı kurt yol kenarına indi. Kurdun gündüz tek başına yol kenarına inmesi ise dikkat çekti.

Kars'ta pençesinden yaralanan ve yürümekte zorlanan bir kurt yiyecek bulabilmek için Dikme köyü yoluna kadar geldi. Dikme köyü yakınlarında görülen yaralı kurt, izlendiğini fark edince koşarak yol kenarından uzaklaştı. Sekerek koşan kurt, bir süre durup dinlendikten sonra tekrar koşarak kendisini kaybettirdi.

Özellikle son günlerde kent genelinde aç kalarak yerleşim yerlerine inan kurtların sayısında artış görülürken, Son olarak Kars-Dikme köyü karayolunda gündüz saatlerinde görülen yaralı kurdun köyün yanı başına kadar gelmesi ise şaşırttı. Cep telefonuyla kaydedilen kurt, hızla koşarak gözlerden kayboldu.