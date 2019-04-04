İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kars'ta yaralı puhu tedavi altına alındı

Kars’ta ağaç altında yaralı bir şekilde bulunan Puhu, tedavi altına alındı.

Kars'ta ağaç altında yaralı bir şekilde bulunan Puhu, tedavi altına alındı.


İstasyon Mahallesi'nde ağaç dibinde uçamayan puhuyu gören vatandaşlar, durumu Kars Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.


Bunun üzerine harekete geçen DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'ne gelerek vatandaşların gösterdikleri yaralı puhuyu bulunduğu yerden aldı.


DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, daha sonra puhuyu tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.


KAÜ, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan puhunun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.