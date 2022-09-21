İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta yaralı tedavi altına alındı

Kars’ta bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, tedavi altına alındı.

Kars'ta bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, tedavi altına alındı.


Selim ilçesine bağlı Akpınar köyünde duyarlı bir vatandaş tarafından kızıl şahin yaralı olarak bulundu. Vatandaş durumu Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars İl Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı kızıl şahini muhafaza altına aldı.


Muhafaza altına alınan Kızıl Şahin daha sonra Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.


Burada tedavi altına alınan kızıl şahin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

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