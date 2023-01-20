Kars'ta yarıyıl tatili başladı

Kars'ta, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 552 okulda, eğitim gören, 60 bin 590 öğrenci ile 4 bin 211 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. Kars'ta karne dağıtım töreni, Kazım Karabekir Paşa İlkokulu'nda yapıldı.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün katılımıyla düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin heyecanları yüzlerine yansıdı.

Vali Türker Öksüz, “Bir eğitim ve öğretim yılının yarısına geldik. Bugün karne günü, tatile giriyor hem öğretmenlerimiz, hem öğrencilerimiz, hem de velilerimiz ben bu eğitim yarıyılında gayret eden, çalışan emek veren tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılı bir dönemi geride bıraktık. Biz okullarımızda öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Eğitim süreci bir ülkenin kalkınmasında elbette çok önemli, okulda öğrencilerimiz bir yandan bilim ışığında her türlü gelişmeye açık şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da onların ahlaki gelişimlerine, millilik ve manevi değerlerine sahip, hoş görülü, vatansever iyi insan olmaları yönünde gayret ediyoruz” dedi. ,

Öksüz, “Bu eğitim sürecinin bu şekilde bir kesintiye uğramadan devam etmesini diliyoruz. Öğrencilerimiz bir karne aldılar sadece tabi ki bu dönem yaptıkları çalışmaların karşılığı, onlardan karneleri iyi olanlar çalışmalarına devam etmeli, ama karnesinde sıkıntısı olanlar bunu hiçbir zaman umutsuzluk olarak görmemeli, çalışmalarına devam etmeli, buradan dersler çıkarmalı, öğretmenlerimizde yoruldular. Onlarda tatili hak ettiler. Onlara da tatilde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Öksüz, daha sonra sınıflara geçerek öğrencilerin karnelerini verdi. Öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Öksüz, öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve idarecilere yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını dileklerinde bulundu.

Öte yandan karnelerini alan öğrenciler sevincini dışarıda bekleyen aileleriyle yaşadı.

Düzenlenen karne törenine Vali Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice, Okul Müdürü Önay Atbaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.