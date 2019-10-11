Kars'ta yılkı atları görüntülendi

Kars'ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi.

Kars'ta gruplar halinde yaşayan yılkı atları havaların da soğumasıyla yaşam yerlerini değiştirerek karınlarını doyurabilecekleri bölgelere gidiyor. Köy merkezlerine kadar inen yılkı atları, karınlarını doyurduktan sonra su içmek için Kars Çayı'nın yolunu tutuyor. Kars-Ardahan karayoluna çıkan atlar, sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Karayolundan Mezra köyü altından geçen çaya inen atlar, su ihtiyacını karşıladıktan sonra geldikleri yerden geri dönerek araziye çıkıyor. Yılkı atlarının yaşam mücadelesi kameralara yansıdı.