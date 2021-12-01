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Kars'ta yoğun kar yağışı

Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Biranda etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.


Kentte etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Biranda bastıran kar, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kars'ta vatandaşlar kışın tam anlamıyla geldiğini belirttiler. Kar yağışı kenti beyaza bürürken, özellikle yüksek kesimlerde tipi ve yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

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