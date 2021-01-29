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Kars'ta yoğun sis uçuşları engelledi

Kars’ta etkili olan yoğun sis uçak seferlerini engelledi.

Kars'ta etkili olan yoğun sis uçak seferlerini engelledi. Kentte İstanbul ve İzmir'den gerçekleştirilecek uçak seferlerinde gecikme olacak.


Kars'ta gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye düştüğü kentte, bazı uçuşların gecikmeli gerçekleşeceği bildirildi.


Öte yandan, yoğun sisin etkili olduğu Kars'ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sis etkisini sürdürüyor.

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