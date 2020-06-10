Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor

Kars Çayı'nda şüpheli balık ölümleri görenleri, şaşırttı. Yüzlerce balığın öldüğü bölgede vatandaşlar tedirgin oldu.

Kars Çayı'na şehir kanalizasyon ve atık su şebekesinin döküldüğü bölgede yaklaşık 200 metrelik alanda ölen tatlı su kefali ve kara balıklar vatandaşları tedirgin etti. Balık ölümlerinin yoğun olarak yaşandığı Kars Çayı'na nasıl bir önlem alınacağı ise bilinmiyor.

Kars Çayı etrafında spor yaptığını ifade eden ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, balık ölümlerinin sebebinin şehir kanalizasyon şebekesinin çaya karışmasına bağladı.

“Yüzlerce balık toplu halde öldü”

Yüzlerce balığın öldüğüne dikkat çeken ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, “Kars Çayı'nın çevresinde müthiş bir doğa güzelliği var. Ağaçlar olsun, çevredeki kuşlar olsun. Zaten Kars'ta çok büyük bir kuş popülasyonu var. Ama üzüldüğüm nokta buradan yüz metre ileride kanalizasyon sisteminin Kars Çayı'na bağlanmış olması, bu sebepten dolayı yüzlerce balık ölmüş. Yani bu kadar uzaktan bile görüyorum. Hepsi su üstüne çıkmış. Ayrıca burada bir sürü kuş popülasyonu var. Bunlar ölü balıklardan nasipleniyor. Balıklardan besleniyorlar. Onlarında bazıları yakın zamanda ölecek” dedi.

“Buna acilen bir çözüm bulunması gerekiyor”

Baraj'da pisliklerin çökeceğini vurgulayan ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, “İleride barajda bu pislikler çökecek. Yani barajda bir bataklığa dönüşecek. Buradaki tüm eko sistem bozulacak. Buna acilen bir çözüm bulunması çok yararlı olur. Bu hem Kars'a zarar veriyor. Hem ekosistemine zarar veriyor. Hem de turistik açıdan çok kötü bir zarar verir diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Balıklar ölmemek için kaynak suyu önünde toplandı”

Kars Çayı'na karışan kanalizasyon şebekesinden çıkan zehirli sular yüzlerce balığın ölüme sebep olurken, bölgede kaynak suyu önünde ölmemek için toplanan balıklar ise kameralara yansıdı. Kaynak suyunun berraklığında toplanan balıklar ise zehirli sudan etkilenmemek için mücadele veriyor.