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Kars'tan deprem bölgesine sağlık ekibi desteği

Kars’tan Malatya ve Adıyaman deprem bölgesine sağlık ekibi gönderildi.

Kars'tan Malatya ve Adıyaman deprem bölgesine sağlık ekibi gönderildi.


Kars Valisi Türker Öksüz'ün koordinesinde Malatya ve Adıyaman'da depremzedelere hizmet vermek üzere 1 pratisyen hekim, 9 hemşire, 7 ebe, 2 diyaliz teknisyeni ve 15 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 34 yeni personel gönderildi.


Kars'tan gönderilen ekipler, deprem bölgesinde depremzedelerin yaralarını saracak.


Konuyla ilgili olarak Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Deprem bölgesinde görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz” denildi.

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