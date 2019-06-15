KAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nca Prof. Dr. Necati Kaya Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Bölüm Başkanları, Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ve öğrenci velilerinin katıldığı mezuniyet töreninde, mezun olan öğrenci ve velilerinin heyecanları görülmeye değerdi.

Törende Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden Habibe Şahin fakülte birincisi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden Oğuzhan Yıldız fakülte ikincisi ve Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden Ebru Turan fakülte üçüncüsü oldular. Dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Arslan ve Prof. Dr. İsmail Çakmak tarafından verildi. Daha sonra Fakülte birincisi Habibe Şahin, yaş kütüğüne birincilik plaketini çaktı.

Mezun olan öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, gençlerimizin hayatın değişik yerlerinde kendilerinin temsilcileri olacağını belirterek, öğrencileri tebrik etti ve iş hayatında başarılar diledi.

Bugün fakülte olarak huzur içinde sorunsuz bir eğitim-öğretim yılını tamamlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gencer Elkılıç, fakülte hakkında bilgi vererek, “Fakültemiz 1992'de kurulan Kafkas Üniversitesi'nin kuruluşunda yer alan Fakültelerden biri olup, 1993-94 akademik yılında Kimya ve Biyoloji Bölümlerine 50'şer öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 26. eğitim-öğretim yılını tamamladığımız ve 23. dönem mezunlarını verdiğimiz bugün mevcut 17 bölümümüzden 14'ünde örgün öğretim ve 5'inde 2'nci öğretim devam etmektedir. Ayrıca, 9 anabilim dalında yüksek lisans ve 5 anabilim dalında doktora programları devam etmektedir. Bugün itibariyle 3 bin 850 lisan ve 424 lisansüstü olmak üzere toplam 4 bin 274 öğrencimiz eğitim-öğretime devam etmekte olup, mezuniyet durumunda 510 öğrencimiz bulunmaktadır. Fakültemizde hale 16'sı profesör, 23'ü doçent, 49'u doktor öğretim üyesi ve 42'si öğretim elemanı olmak üzere toplam 129 akademik personel ve 21 idari personel görev yapmaktadır. Fakültemiz deneyimli ve alanında uzman eğitim elemanları ile şehrimize ve bölgemize danışmanlık ve hakemlik hizmetleri başta olmak üzere birçok konuda katkı sağlamaktadır. Öğretim elemanlarımız eğitim-öğretim faaliyetleri yanında bilimsel araştırmaya da büyük önem vermekte; ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda yayın yapmakta ve bu alanda üniversitemizin ön sıralarda yer almasında büyük rol oynamaktadır” dedi.

Öğrencilere de seslenen Dekan Elkılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün sizler için öğrencilik hayatı bitiyor ve yeni bir dönem başlıyor. Bilgi çağını yaşadığımız bugün bilgiye ulaşmanın hayat boyu devam edeceğini unutmadan, kendinizi sürekli yenileyerek yolunuza devam ediniz. Buradan ayrılırken her şeyin yolunda olduğunu elbette söyleyemiyoruz. Ancak, yılmadan tüm sorunların üstesinden geleceğinize inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Ülkemizin her köşesinde Kafkas Üniversitesini ve Fakültemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizi biliyoruz. Kafkas Üniversitesi mensubu olmanın haklı gururunu hep birlikte taşımaktayız.”

Törende Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı 10 bölümden mezun olan yaklaşık 500 öğrencinin diplomaları fakülte öğretim üyeleri tarafından verildi. Diplomalarını alan Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri yemin etti. Ayrıca Kafkas Halk oyunları ekibi ve konservatuar öğrencileri mini bir konser verdi. Daha sonra öğrenciler kep atarak mutluluklarını paylaştılar.