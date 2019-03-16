KAÜ'de “2. Geleneksel Pİ Günü Şenliği” düzenlendi

Geleneksel Pİ Günü Şenliği” düzenlendi.

Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Eğitim Fakültesi hocaları, öğrencileri ve ortaokul öğrencileri katıldı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu Pİ günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Programda, sokak röportajları, tiyatro, oyunlar, sürpriz çekilişler ve müzik dinletisi ilgiyle izlendi. Oyunlarda dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.