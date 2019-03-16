İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KAÜ'de “2. Geleneksel Pİ Günü Şenliği” düzenlendi

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Matematik Eğitimi Kulübü tarafından “2.

Geleneksel Pİ Günü Şenliği” düzenlendi.


Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Eğitim Fakültesi hocaları, öğrencileri ve ortaokul öğrencileri katıldı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu Pİ günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Programda, sokak röportajları, tiyatro, oyunlar, sürpriz çekilişler ve müzik dinletisi ilgiyle izlendi. Oyunlarda dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.