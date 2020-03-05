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Kayakçılar, 3600 rakımda Türk bayrağı açtı

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bir araya gelen kayakçılar, İdlib’de şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimizin anısına Türk bayrağı açtılar.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir araya gelen kayakçılar, İdlib'de şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimizin anısına Türk bayrağı açtılar.


Sarıkamış Kayak Öğreticiler Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya gelen 30 kayakçı, 3600 rakımda İdlib'de şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimizin anısına Türk bayrağı açarak kaydılar.

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