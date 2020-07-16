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Kayıp anne ve oğlu sırra kadem bastı

Kars’a oğlu ile birlikte ev almak için geldiği iddia edilen kadın ve oğlu sırra kadem bastı.

Kars'a oğlu ile birlikte ev almak için geldiği iddia edilen kadın ve oğlu sırra kadem bastı.


İstanbul Çekmeköy'de oturan ve oğlu Mert Karadağ ile birlikte 2 hafta önce Kars'a gelen Figen Kardağ, her yerde aranıyor. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde çalışma başlatırken, yakınlarını ise Karadağ'ın hayatından endişe ediyor.


Figen Karadağ'ın Ankara'da yaşayan ve bir türlü anne ve kardeşine ulaşamayan kızı Şeyda Meral Tekingündüz ve Karadağ'ın ağabeyisi Fikret Saltık, kardeşi ve yeğeninin bir an evvel bulunmasını istiyor.


Ankara ve Kars'ta yapılan kayıp ihbarlarının ardından Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın bizzat yakından takip ettiği çalışmalarda polis ekipleri, Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ın biran evvel bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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