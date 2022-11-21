Kaymakam Daştan okul ziyaretlerini sürdürüyor

Daştan, ziyaret ettiği okullarda öğrencilerle bir araya geliyor.

Kars'ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, okullara ziyaretlerini sürdürüyor. Daştan'ın bu sefer ki durağı Kağızman Mevlana İlkokulu ve 70. Yıl İlk ve Ortaokulunu oldu.

Daştan'ı okul girişinde okul yönetimi karşıladı. Bir süre okul yönetiminden bilgi alan Daştan, yine öğrencilerle buluştu. Sınıfları tek tek dolaşan Daştan, öğrencilere derslerini sordu, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin talep ve isteklerini de dinleyen Daştan, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Daştan'ın okul ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.