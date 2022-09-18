Kaymakam Daştan üs bölgesine anlamlı ziyaret

Kağızman'da göreve başladığı günden itibaren sürekli sahada olan kaymakam Okan Daştan, bu kez kahraman askerleri yalnız bırakmadı. Daştan Şehittepe Askeri Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, İlçe Jandarma Komutanı İlker Kar'dan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra kahraman askerlerle sohbet eden Daştan, askerlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan yaptığı incelemelerin ardından üs bölgesinden ayrıldı.