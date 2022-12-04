Kaymakam Daştan'tan özel öğrencilere anlamlı ziyaret

Kars'ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Özel öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin eğitim durumları hakkında öğretmenlerden bilgi alan Daştan, “Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli adayıdır. Bütün engellilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi. Kaymakam Daştan'na; İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Doğan, İlçe Jandarma Komutanı İlker Kar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Rıfat Toper'de eşlik etti.