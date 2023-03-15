Kaymakam Karakaş, sağlık alışanlarıyla bir araya geldi

Kars'ın Digor İlçesi Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Karakaş, Digor Toplum Sağlığı Merkezi ve Digor İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek bir süre doktor ve sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Sağlık çalışanlarının sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Karakaş, sağlık çalışanlarının çok önemli bir görev üstlendiklerine dikkat çekti.

Karakaş, gece gündüz mesai mevhumu gözetmeksizin insanlara sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının “Tıp Bayramı'nı” da kutladı.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, doktor ve sağlık çalışanlarıyla istişarelerde bulundu, çay içti. Karakaş, daha sonra kaymakamlığa geçti.