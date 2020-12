Kaymakam Koşal'ın Sarıkamış Şehitlerini Anma mesajı

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekâtı'nın 106. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarıkamış'ın Türk toplumunun her kesimini derinden etkileyen acı bir hatıra olduğunu belirten Kaymakam Koşal mesajında, “Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekâtı olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekâtı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 90 bin askerimizin şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bu harekât bizlere Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. Memleketin dört bir yanından gelen bu kahraman askerlerimiz olabilecek en zor koşullarla karşı karşıya kalmalarına rağmen tereddüt etmeden vatan için mücadele etmişlerdir. Bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de büyük sorumluluklar yüklemiştir. Bugün de bizler bu fedakârlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatan için her koşulda çalışmak durumundayız. Bu vesileyle Sarıkamış'ta ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor şükran ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun.” dedi.