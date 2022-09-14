İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Okan Daştan, Çengilli Kilisesi'ni yerinde gördü

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Çengilli köyünde bulunan kiliseyi yerinde gördü.

Daştan, kilise hakkında bilgi aldı.


Son kaymakamlar kararnamesiyle Kars'ın Kağızman ilçesi kaymakamlığına atanan Okan Daştan, göreve başladığı günden itibaren boş durmuyor.


Kağızman'a bağlı köyleri tek tek dolaşan Daştan, hem köyler hakkında bilgi sahibi oluyor, hem de köylerde bulunan tarihi mekanları dolaşarak, tarihi mekanların turizme kazandırılmasının hesaplarını yapıyor.


3 kitabeli ve yaklaşık bin yıllık Çengilli Kilis'nde incelemelerde bulunan Kağızman kaymakamı Okan Daştan, daha sonra köylülerle bir araya geldi. Köylülerin talep ve şikayetlerini dinleyen Daştan, sorunların çözülmesi yönünde ilgili kurum amirlerine talimat verdi. Kaymakam Okan Daştan, daha sonra Çengilli köyünden ayrıldı.

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