Kaymakam Okan Daştan okullarda incelemelerde bulundu

Okulların yönetiminden okullar hakkında bilgi aldı.

Kars'ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, Kağızman İzzet Aras İlkokulu ve Ortaokulu ile 1 Ekim İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Daştan, okul binaları içinde ve dışında inceleme yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ve okul idarecilerinden okulların durumu hakkında bilgi alış-verişinde bulundu.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Okan Daştan, öğrenciler hakkında bilgi edinerek eğitim kalitesinin arttırılması için yapılması gerekenler konusunda öğretmenlere tavsiyelerde bulundu.

Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Daştan, öğrencilerle bire bir tanışarak sohbet etti.