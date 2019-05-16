Kaz yavrularına bebek gibi bakıyorlar

Kars'ta, eti yöresel lezzetlerin başında gelen, kış sofralarının olmazsa olmazı ve bir çok besicinin geçim kaynağı olan kazların "bilik" olarak adlandırılan yavruları meraya çıktı. Meraya çıkan kaz yavrularına vatandaşlar bebeği gibi bakıyor.

Kars genelinde bulunan bütün köylerde ev hanımları geleneksel yöntemlerle 'Anaç' diye tabir ettikleri kazları evlerinin önemli köşelerinde kuluçkaya yatırıyorlar. Kırk gün boyunca özenle bakılan bir kazdan 20'ye yakın yavru elde ediliyor. Yazın mera ve çayırlarda çocuk gibi bakılan kazlar, 11'inci ayda ise kesime hazır hale geliyor.

“Bebek gibi bakıyoruz”

Kaz yavrularına çocuk gibi baktığını ifade eden Lale Aydın, “Kaz ilk önce yumurtluyor. Sonra kuluçkaya yatırıyoruz. Kaz üzerinde bir ay yatıyor. Yumurtalar çıkıyor. Kaz yavrularına ilk iki gün bir şey vermiyoruz. Daha sonra civciv yemi, ekmek gibi ve su veriyoruz. Yani tıpkı bir bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Yani, bir çocukla ilgileniyoruz ya aynı öyle ilgileniyoruz. Kesim 10'uncu ayın sonu 11'inci ayın başlarında yapılıyor. O zaman kesiyoruz. Kurutuyoruz. Daha sonra sofralarımıza güzel bir lezzet sunuyoruz” dedi.

Susuz'a bağlı Çamçavuş köyünde kaz yavrularını meraya çıkaran Lale Aydın, bir an kaz yavrularını yalnız bırakmıyor. Kars'ta kış sofralarının vazgeçilmezi olan kaz, kent genelinde vatandaşlar tarafından yetiştiriliyor.

Kars halkının kışlık et ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan kazlar, bahar aylarında kuluçkadan çıkıyor. Kaz yavrularına ev hanımları tıpkı bir bebek gibi bakıyor.