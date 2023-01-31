İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kış tatbikatında nefes kesen anlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı “Kış Tatbikatı-2023” özel kuvvetlerin düzenlediği nefes kesen operasyon görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.


Kış Tatbikatı-2023” tatbikatının yapıldığı Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda eş zamanlı olarak Türkiye ve Azerbaycan tankları, zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcıları ile diğer askeri araçların, karlı zemin ve zorlu şartlardaki hareket kabiliyetleri gösterildi. Soğuk ve karlı zeminde yapılan tatbikat hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Zorlu şartlar altında yapılan operasyon görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.