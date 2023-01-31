Kış tatbikatında nefes kesen anlar

Kış Tatbikatı-2023” tatbikatının yapıldığı Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda eş zamanlı olarak Türkiye ve Azerbaycan tankları, zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcıları ile diğer askeri araçların, karlı zemin ve zorlu şartlardaki hareket kabiliyetleri gösterildi. Soğuk ve karlı zeminde yapılan tatbikat hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Zorlu şartlar altında yapılan operasyon görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.