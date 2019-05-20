Küçük Nurcan gözyaşları arasında toprağa verildi

Kars'ta 12 Mayıs Pazar günü kaybolan ve 8 gün sonra dün cesedi bulunan Nurcan Sade'nin cenazesi, gözyaşları arasında Ortakale köyünde toprağa verildi.

Dün otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen 3 yaşında ki Nurcan Sade'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından aile bireyleri tarafından teslim alınarak Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyüne götürüldü.

Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Küçük Nurcan Sade, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde oturan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular gelerek arama ve kurtarma çalışması başlattı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

Üçüncü gün eteği bulunmuştu

3'üncü günde yapılan aramalarda, Nurcan Sade'nin köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, dere kenarında eteği bulundu. Küçük Nurcan'ın suya düşme ihtimali üzerine dalgıçlar derede, JAK ve AFAD ekipleri kıyıda arama başlattı.

Altıncı günde ayakkabısı dereden çıkarıldı

3 yaşındaki Nurcan Sade'yi arama çalışmalarının 6'ncı gününde ise ayakkabısının teki bulundu. Ayakkabısının bulunduğu noktaya kadar uzanan bölgede arama yapmak için 3 gruba ayrılan ekipler derede ve kıyıda yapılan aramalardan yine sonuç çıkmadı.

Sekizinci günde acı haber geldi

Nurcan Sade'yi arama çalışmalarında 8'nci günde acı haber geldi. Ekipler, minik Nurcan'ın cansız bedenini kayalıklara takılı buldu. Nurcan'ın cansız bedeni, eteğinin bulunduğu noktanın biraz aşağısında JAK timleri tarafından sudan çıkarıldı.