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Kuyucuk Gölü eski günlerine dönüyor

Kars Valisi Türker Öksüz’ün talimatıyla hayata geçirilen Kuyucuk Gölü Kurtarma Projesi’nde sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla hayata geçirilen Kuyucuk Gölü Kurtarma Projesi'nde sevindirici gelişmeler yaşanıyor.


Yaklaşık 9 ay önce başlatılan çalışmalar sonucunda günde 16 saat süre ile saniyede 27 litre can suyu Kuyucuk Gölü ile buluştu. Son haftalarda yağan yağmurların da etkisiyle göl eski haline yavaş yavaş dönmeye başladı. Geçen hafta 57 türden 3 bin 178 kuş Kuyucuk Gölü'nü ziyaret etti. Göle özel olarak kurulan meteoroloji istasyonu ile göldeki iklim değişikliği de takip edilmeye başlandı.


Proje ortakları, haftalık olarak göldeki kuşların ve suyun durumunu izlemeye devam ediyor. Ayrıca uzun vadeli kurtarma çözümleri de adım adım uygulanıyor.

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