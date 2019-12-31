Türkiye'nin öneli Ramsar alanlarından birisi olan Kuyucuk Gölü'ne can suyu akışı başladı.

Vali Türker Öksüz, bir süreden beri çeşitli nedenlerle suyu çekilerek kuruyan Kuyucuk Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Öksüz, Kuyucuk Gölü'nün yeniden eski haline getirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Türker Öksüz, Kuyucuk Gölü'nün kurtarılması için çalışmalara destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin 13'üncü, Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı olan ve 233 çeşit kuş çeşidine ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü'nün kuruması nedeniyle Vali Türker Öksüz'ün talimatlarıyla gölün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konunun uzmanı akademisyenler ve Kuzeydoğa Derneği tarafından yapılan teknik çalışmalar sonucunda sorunlar tespit edilerek kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri sunuldu. Öksüz'ün talimatıyla Kuyucuk Gölü'nün kurtarılması için kısa vadeli çözüm önerisi acilen hayata geçirilerek gölün etrafının koruma altına alınması ve sondaj kuyusu açılması için çalışma başlatılmıştı.

İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri 24.Bölge Müdürlüğü koordinesinde zemin etütleri yapılarak sondaj kuyusu açılması ve İl Özel İdaresi tarafından sondaj kuyusundan göle su taşıyacak iletim hattı inşa edilmesiyle sondaj kuyusundan göle su verilmeye başlandı.

Sondaj kuyusundan Kuyucuk Gölü'ne günde bin 200 ton su pompalanarak gölün eski haline gelmesi ile eko sistemin yeniden canlanması sağlanacak.