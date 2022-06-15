Lazoğlu, “Gönüllü kan bağışçıları sayesinde binlerce hayat kurtarılmıştır”

Zakir Lazoğlu, gönüllü kan bağışları sayesinde binlerce hayat kurtarıldığını belirtti.

Lazoğlu, tek kaynağın insan olduğunu düşünüldüğünde kan ihtiyacının kan bağışçıları tarafından karşılandığını söyledi.

Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, ‘Kan Bağışçıları Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Düzenli ve gönüllü kan bağışının insan hayatındaki önemini anlatmak ve pekiştirmek için kutlanan bir gündür. Kaza, yaralanmalar, cerrahi işlemler, kanser ve kan hastalıkları gibi çeşitli nedenlerle çok sayıda hastamız kana ihtiyaç duymaktadır. Tek kaynağının insan olduğu düşünüldüğünde kan ihtiyacı yalnızca kan bağışçıları tarafından karşılanabilmektedir” dedi.

“Gönüllü kan bağışçıları sayesinde binlerce hayat kurtarılmıştır”

Lazoğlu, “İnsanın hayati sıvısı olan kanın yerine hiçbir şekilde muadili üretilemez sentetik olarak elde edilemez. Kullanım ömürlerinin de kısa olması sebebiyle sürekli bağışçıların kan bağışında bulunarak yerinin doldurulması gerekmektedir. İşte bizler “Kan bağışçıları gününde “sosyal medya ve basın aracılığı ile tüm halkımıza kan bağışının hayati önemini anlatarak sağlıklı her bireyi kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışında bulunmak bir hayatı yaşama döndürdüğü gibi kan bağışında bulunan bireyinde daha sağlıklı olmasına etki etmektedir” diye konuştu.