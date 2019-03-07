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"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü Kars'ta gerçek oldu

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü Kars’ta gerçek oldu.

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü Kars'ta gerçek oldu.


Kars'ta öğlen saatlerinde başlayan ve giderek hızını artıran kar yağışı baharı bekleyen vatandaşları şaşırttı. Kars'a kışın yeniden geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünü hatırlatmayı da ihmal etmedi.


Kentte kar yağışı devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışından dolayı görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü belirtildi. Trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Öte yandan kar yağışının akşam saatlerinde de etkili olması bekliyor.

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