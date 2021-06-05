“Mesafeli de Oyun Oynarım “e-Twinning Projesi sona erdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Hilal Sevinç'in de ortaklarından olduğu "Mesafeli de Oyun Oynarım (I play games in distant) eTwinning projesi başarıyla tamamlandı.

2020-2021 Eğitim-öğretim yılının kasım ayında 2 ülke ve 11 ortağın katıldığı “Mesafeli De Oyun Oynarım” Projesi uygulanmaya başlandı.

Projede Türkiye'den 10, Azerbaycan'dan 1 öğretmen ve yaklaşık 80 öğrenci ile 4 ay çalışıldı. Proje ile pandemi sürecinde öğrencilere sorumluluk alma bilinci aşılamak, psıkomotor, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak, işbirlikçi çalışma ve verilen yönergelere uyma becerisi kazandırmak hedeflendi.

Covid-19 salgın sürecinde evde kalmak zorunda olan öğrenciler bu proje ile arkadaşlarıyla, aile bireyleriyle, öğretmenleriyle ve aynı zamanda farklı şehir ve ülkelerde yaşayan akranlarıyla birlikte belirlenen oyunları oynadı. Proje pandemi sürecinin koşullarına göre online ve yüz yüze sürdürüldü.