Meslek Liseli gençler okullar için üretiyor

Kars'ta, “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında meslek liseli gençler okullar için kitaplık ve masa üretiyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi kapsamında Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Endüstri Meslek Lisesi'nde Mobilya ve Dekorasyon Bölümü öğrencileri tarafından Kars genelindeki kütüphanesi olmayan okullar için kitaplık ve masa üretimi yapılan atölyeleri yerinde gördü.

Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve okul yönetiminden üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öksüz, mesleki eğitimin önemine değinerek, hem üretime katkıda bulunan hem de mesleki gelişimlerini ilerleterek tecrübe kazanan öğrencileri tebrik etti.

Öksüz, öğrencilere gerek okul hayatlarında gerekse mezun olduktan sonraki mesleki hayatlarında başarılar diledi.

Bir süre atölyeleri gezen Öksüz, daha sonra GAMP Endüstri Meslek Lisesi'nden ayrıldı.