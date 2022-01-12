Meteoroloji uyarmıştı, Kars'ta kar yağışı başladı

Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kars'ta beklenen kar yağışı başlarken, kent kısa sürede beyaza büründü.

Öğleden sonra başlayan kar, aralıklarla devam ederken, vatandaşlar ise kar ile birlikte Kars Vadisi'ne akın etti. Kars Kalesi'nin altında bulunan vadiye gelen vatandaşlar burada bol bol fotoğraf çekildi.

Kars'a karın yakıştığını ifade eden vatandaşlar, “Şehrimiz kadim bir şehir, şehrimize kar çok yakışıyor. Zaten kar yağışı başladı. Umarım inşallah daha çok yağar. Biz de bu karın tadını doya doya çıkarırız” dedi.

Öte yandan, Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 2 ila 10 derece azalacağı ve önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

Açıklamada, “Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile bugünden itibaren Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinde kar şeklinde beklenen yağışların yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmemesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Kars'ta öğleden sonra başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentte kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmuyor.

Trafik ekipleri Kars dışına araçlarıyla çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.