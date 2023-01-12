Meteorolojiden Kars'ta buzlanma ve don uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars'ta meteoroloji buzlanma ve don uyarısında bulunda bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü bölge sorumluluk sahasında bulunan Kars, Ağrı, Iğdır illerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği belirtildi.

Meteoroloji 18. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığının Kars, Ağrı ve Iğdır'da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan hava sıcaklığı bölgede en düşük Kars'ta ölçüldü. Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 15, Ağrı'da eksi 13 ve Iğdır'da eksi 3 derece oldu.