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Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i Mevlit Kandili dolayısıyla büyük bir ilgi gördü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i Mevlit Kandili dolayısıyla büyük bir ilgi gördü.


Sarıkamış Merkez Camisi'nde sergilenen Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ine kandil dolayısıyla büyük bir ilgi gösteren ziyaretçiler, adeta izdihama neden oldu. Ziyaret esnasında duygulu anlar yaşanırken, Sakal-ı Şerif'i gören ziyaretçiler gözyaşları eşliğinde dua etti. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği günde Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.


Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zülküf Koçak, "Cenab-ı Allah tüm Müslümanları Hz. Muhammed'in yolundan ayırmasın. Sakal-ı Şerif'i gördük çok mutlu olduk. İki cihan serverimizin dünyaya geldiği gün Mevlit kandilidir” dedi.

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