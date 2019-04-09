MHP Kars İl Başkanı Adıgüzel'den silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Kars'ta hiçbir şekilde kendilerinin, hiçbir provakatif eylemin tarafı ve yandaşı olmayacaklarını belirtti.

Adıgüzel, Kars'ta seçimlerden önce, seçimlerden sonra hiçbir kimse, hiçbir şer odağı bu şehrin kardeşliğine ve bu şehrin dostluğuna çomak sokamayacağına dikkat çekti.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy'a önceki akşam saatlerinde yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

“Burada bir provakatif eylem söz konusudur. Şehrimizde, şehrimizin, insanlarımızın huzurunu kardeşliğini bozmaya yönelik bir eylem söz konusudur”

MHP İl Başkanlığı'nda kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Tolga Adıgüzel, silahlı saldırı olayının araştırıldığı söyledi.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adızgüzel, “Önceki gün akşam saat 20.00 sularında MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy Kars istikametinden Arpaçay istikametine giderken Merkez Mezra Köyü yakınlarında silahlı bir saldırıya uğramıştır. Bizler olay yerine intikal ettiğimizde Uğur Boy kardeşimizin, başkanımızın aracına 4-5 el mermi isabet ettiğini tespit ettik. Jandarma, polis bütün güvenlik güçlerimizi haberdar ettik. Şu anda hem jandarmamız, hem ilk emniyetimiz, olayın üzerinde titizlikle durmaktadır. Şunu belirtmek isteriz ki, dün ki olayın ne olduğu bugün yarın ortaya çıkacak, saldırının amacının ne olduğu, kimlere hizmet ettiği bugün yarın ortaya çıkacaktır. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Burada bir provakatif eylem söz konusudur. Şehrimizde, şehrimizin, insanlarımızın huzurunu, kardeşliğini bozmaya yönelik bir eylem söz konusudur. Burada hiçbir şekilde bizler hiçbir provakatif eylemin tarafı ve yandaşı olmayacağız. Bu tür olaylara da izin ve müsaade etmeyeceğiz. Bu şehirde hiç kimse Kars halkının, Kars milletinin huzurunu, kardeşliğini hiç kimse bozamaz, bozmaya da gücü yetmeyecektir. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyoruz. Kars kadim bir şehirdir, Kars'ta yaşayan insanların hepsi biri birinden kıymetlidir. Bu şehrin seçimlerden önce, seçimlerden sonra hiçbir kimse, hiçbir şer odağı bu şehrin kardeşliğine, bu şehrin dostluğuna çomak sokamayacaktır” dedi.

“Bu şehirde kimseyle benim husumetim yok”

Başkan Adıgüzel'in açıklamasının ardından söz alan silahlı saldırıya maruz kalan MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, “Bu olayın bir provakatif eylem olduğunu düşünüyoruz. Her hangi bir siyasi partinin veya başka bir şeyin içerisinde yer aldığını düşünmüyoruz. Çünkü böyle bir süreçte bunun kimseye faydası yok. Hiçbir tarafa faydası yok. O yüzden sağduyulu bir şekilde davranmamız gerekiyor. Bin yıllık bir kardeşliğimiz var bizim bu şehirde, bunu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Yapılan bu eylemle belki amaçları buydu. Ama onları sevindirmeyeceğiz. Biz yine kardeşiz bu memlekette, emniyet güçlerimiz gerekli araştırmayı yapıyor. Söylemek istediğimiz asıl vurgu şudur. Kimse bu yapılan poravakatif eylemden nemalanmasın. Bunun üzerinden bir takım primler çıkarmasınlar. Biz bunların bu oyununa gelmeyeceğiz. Her kim bunu yapmışsa, şahsi bir problem olacağını düşünmüyorum. Bu şehirde kimseyle benim husumetim yok” diye konuştu.