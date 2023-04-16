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MHP Kars milletvekili adayları tanıtım toplantısı yapıldı

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Kars Milletvekili adayları bugün Kars’a gelerek aday tanıtım toplantısına katıldı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Kars Milletvekili adayları bugün Kars'a gelerek aday tanıtım toplantısına katıldı.


MHP Kars Milletvekili adayları Taner Gökçek, Uğur Boy ve Halil Kerem Aydın, Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda partililerle buluştu. Saygı duruşu


ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Kars milletvekili adaylarının tanıtımı yapıldı. Milletvekili adayları daha sonra partililere hitaben birer konuşma yaptı.


Tanıtım toplantısı yapılan konuşmaların ardından sona erdi.


MHP Milletvekili adayları Taner Gökçek, Uğur Boy ve Halil Kerem Aydın daha sonra seçim bürosuna geçtiler.

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