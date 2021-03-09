Milli Eğitim Müdürü Kızılok, dereceye giren öğrencileri ağırladı

Kars'ta yapılan atletizm yarışlarında birinci olan Yenigazi Köyü Ortaokulu öğrencilerinden Dilanur Aras ve Yeniköy Orhan Yavuz Ortaokulu öğrencilerinden Semih Öztürk dereceye girdi.

Yarışlardan dönen öğrencileri Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok makamında misafir ederek çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kızılok, emeği geçenlere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.