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Minibüsün içinde oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir minibüsün içinde oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir minibüsün içinde oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Çocuklar alev alan minibüsten çıkmayı başarırken, araç kullanılmaz hale geldi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bahçede park halinde duran 36 SE 656 plakalı Y.B.'ye ait minibüsün içinde oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Çocuklar alev alan araçtan dışarı çıkarken, mahalle sakinleri yangına müdahale etmeye çalıştı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.


Yangında minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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