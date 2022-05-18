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Minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çardak Çatı köyü İlköğretim okulu öğrencileri “Her çocuk bir fidan, her fidan bir orman” projesi çerçevesinde okul bahçesine bin adet fidan dikti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çardak Çatı köyü İlköğretim okulu öğrencileri “Her çocuk bir fidan, her fidan bir orman” projesi çerçevesinde okul bahçesine bin adet fidan dikti.


Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karakurt Orman İşletme Şefliğinin katkıları sonucunda okulun bahçesine 1000 adet sarıçam, karaağaç, ladin ve huş olmak üzere bir çok çeşit fidan ekimi yapıldı.


Bir çoğu daha önceden orman görmemiş öğrencilerin doğal hayata katkıda bulunmanın da heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Etkinliğin sonunda öğrenciler, çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendiler.


Çocukların doğa ile iç içe büyümesini belirten Orman İşletme Şefi, çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.


Fidan dikim etkinliğine yaklaşık 70 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

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