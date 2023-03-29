Minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Uzun Gazi köyünde ilköğretim okulu öğrencileri, "Her Çocuk Bir Fidan, Her Fidan Bir Orman" projesi çerçevesinde okul bahçesine fidan dikti.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hamamlı ve Karakurt Orman İşletme Şefliğinin katkıları ile Uzun Gazi Köyü İlköğretim Okulu'nun bahçesine sarıçam, ladin ve huş olmak üzere yaklaşık 300 fidan dikimi yapıldı. Fidan dikimi öncesinde Orman İşletme şefleri Keramettin Tezcan ve Önder Taş, ormanın faydaları, çevre bilinci ve fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verdi. Daha sonra işletme personeli, öğretmen ve öğrencilerle beraber okul bahçesine açılan çukurlara fidan dikerek can suyu verdi. Etkinliğin sonunda Orman İşletme personeli tarafından öğrencilere Sincap Çocuk dergisi ve orman yangınlarına karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Fidan dikim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.