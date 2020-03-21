Minik Zeynep'ten hemşire annesine ve sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Annesi Kağızman Devlet Hastanesinde hemşire olan 4 yaşındaki Zeynep Arık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek çağrısına karşı hemşire olan annesi ve mesai arkadaşlarına destek için kolları sıvadı.

Korona virüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına bir destekte Kağızman Devlet Hastanesinde görevli Melek hemşirenin 4 yaşındaki kızı minik Zeynep'ten geldi. Aldığı çikolataların üzerine bütün sağlık çalışanları için cesaret, güven, atasözü, anlamlı sözler yazarak başta annesi olmak üzere bütün hastane çalışanlarına ikram eden minik Zeynep, herkesin yüzünü güldürdü.

Gerekli güvenlik tedbirleri alınarak maskesini takan minik Zeynep'in dağıttığı çikolataların üzerine yazdığı anlam dolu sözler sağlık çalışanlarına büyük moral olurken annesinin duygu dolu anlar yaşamsına sebep oldu.