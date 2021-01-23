Minikler İlk Karnelerini Fedakâr Öğretmenlerinden Aldılar

Kars'ın Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu yine bir ilke imza attı. Okul müdürü Gözde Karakaş ve 1. Sınıf Öğretmeni Gülten Alkan tarafından ilk karne heyecanı öğrencilerin evlerinde yaşatıldı. Öğretmenleri Gülten Alkan'ın kendileri için özel olarak hazırladığı karne ve hediyeleri alan minikler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı.

Koronavirüs eğitim öğretim hayatında ‘dijital karne' dönemini başlattı. Okullarda her yıl yaşanan karne heyecanı bu yıl yerini dijitale bıraktı. Birinci sınıf öğrencileri ilk karnelerini öğretmenleri Gülten Alkan'ın elinden almanın heyecanını yaşadı.

Soğuk havaya aldırış etmeden minik öğrencilerin kapılarına kadar gidip öğrencilerine ilk karne heyecanı yaşatan okul müdürü ve öğretmeni veliler tarafından da takdirle karşılandı.

ÖĞRENCİLER MUTLULUĞNU GİZLEYEMEDİ

7 yaşında ilk karne heyecanını yaşayan Elif Tuğçe Koşal, “İlk karnemi öğretmenimin elinden aldım. Çok mutlu oldum salgın nedeniyle alamayacağımı düşünmüştüm. Soğuk havayı aldırış etmeden Öğretmenim evime kadar gelip karnemi verdi. Okul müdürümüze ve öğretmenimize çok teşekkür ederim.” dedi.