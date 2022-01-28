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Osman Yüce Kayak Tesisi eski ihtişamlı günlerine döndü

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün büyük desteği ile Sarıkamış Platformu’nun öncülüğü ve katkılarıyla Osman Yüce Kayak Tesisi eski ihtişamlı günlerine döndü.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün büyük desteği ile Sarıkamış Platformu'nun öncülüğü ve katkılarıyla Osman Yüce Kayak Tesisi eski ihtişamlı günlerine döndü.


Çocuklara hem kayağı, hem sporun güzel ahlakını öğreterek geleceğe hazırlamak için yola çıkıldı. Ve inanılmaz coşku ile karşılandı. İlk defa kayak yapmaya başlayan çocukların yetenekleri ise görenleri şaşırttı.


Osman Yüce Kayak Tesisleri'nin yeniden Sarıkamış'a kazandırılmasıyla birlikte kayak sporuna gönül veren her yaşatan çocuklar kayak öğrenmek için tesislerin yolunu tuttu.


Çocuklar burada dallarında uzman bir birinden deneyimli kayak hocaları nezaretinde bir taraftan kaymayı öğreniyor. Diğer taraftan da kayak sporuna kazandırılıyor.

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